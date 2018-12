Anunțul făcut de ministrul Muncii despre pensii, chiar înainte de Crăciun

12:30

O bătrână de 85 de ani a ars de vie în propria locuință. Incendiul devastator care i-a cuprins locuința a putut fi stins doar cu mare greutate de pompierii ajunși la fața locului, însă femeia nu a mai putut fi salvată. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Femeia locuia în localitatea Murgești, județul Mureș, iar vecinii au […] The post O bătrână de 85 de ani a avut parte de o moarte cumplită. A ars de vie în propria locuință appeared first on Cancan.ro.