Propuneri indecente! Cele mai "necurate" gânduri sexuale pe care oamenii nu vor să le recunoască

20:30

Declaratie senzaţionala in instanta a fostului sef al ANAF. Audiat in dosarul fostului colonel SRI Daniel Dragomir, Gelu Diaconu a confirmat, in fata judecatorilor, sub juramant, presiunile facute de fostul ambasador al Olandei asupra lui pentru facilitarea returnarii de TVA catre firmele Citește mai departe...