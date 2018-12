Bebeluș de trei luni UCIS în mod BRUTAL de părinți! CE pedeapsă au primit CĂLĂII. DETALII CUTREMURĂTOARE!

23:15

Strauss Festival Orchestra Vienna prezinta, pentru al zecelea an consecutiv in Romania, spectacolul „Vienna Classic Christmas”. Maiestria desavarsita a artistilor Orchestrei, al carei nume este sinonim, pe plan international, cu interpretarea autentica a muzicii vieneze, dar si interesul deosebit manifestat de public au facut ca toate spectacolele sustinute in Romania sa fie, an de an, sold out.