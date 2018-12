Fotografii în premieră cu bebelușul din familia Duckadam

15:30

Un bărbat din Botoșani a fost omorât în bătaie de iubita sa. O femeie de 33 de ani a fost reţinută, vineri, sub acuzația că l-ar fi bătut pe iubitul ei cu pumnii, picioarele și obiecte de bucătărie, în apartamentul tinerei, închiriat în municipiul Botoșani. Totul s-a petrecut după ce acesta a găsit-o în casă […]