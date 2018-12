U Cluj - Chindia 3-1 // Viorel Moldovan, lecție de fair-play după eșecul de la Cluj » Mesajul pentru Lobonț și secretul dezvăluit

19:20

Vasile Miriuță, antrenorul lui Hermanntadt, a vorbit despre perioada petrecută pe banca lui Dinamo și despre asumarea rezultatelor, lucru pe care Mircea Rednic nu îl face în acest moment. "Eu în primele 5-6 etape când am venit la Dinamo, nu am avut rezultate. Ăsta e adevărul. Apoi am avut 13 partide fără înfrângere. Şi acum am coşmaruri din meciul cu FCSB, când m-au egalat. Dacă nu mă egalau, eram în playoff. ...