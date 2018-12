Ei sunt cei patru finaliști de la ”Vocea României”!

17:00

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat că Marius Tucă va reveni, în curând, pe micile ecrane. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!) Și nu oricum, ci chiar cu emisiunea care l-a făcut celebru, pe vremuri, la Antena 1: Marius Tucă Show. Deși toată lumea se aștepta ca vestitul jurnalist să se întoarcă […] The post Celebrul Marius Tucă se întoarce în televiziune! Indiciu: nu e vorba de Antena 1… appeared first on Cancan.ro.