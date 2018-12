Franţa: Aproape 300 de arestări înaintea unei noi manifestaţii a 'vestelor galbene' la Paris

07:40

Actriţa Kim Basinger s-a născut la 8 decembrie 1953, în Athens, Statele Unite.La 16 ani, participă la un concurs de frumuseţe organizat în oraşul natal şi devine Miss Athens; în acelaşi an, obţine şi titlul de Junior Miss Georgia. Ulterior, participă la Junior Miss America, ocazie cu care obţine un contract din partea agenţiei de manechine Ford.În 1977, joacă în serialul de televiziune "Dog and Cat", după care urmează apariţii episodice în filmul "Charlie's Angels". În 1978, a jucat în filmul de televiziune "Katie: Portrait of a Centerfold", notează www.biography.com.Debutul său pe marile ecrane are loc în 1981, odată cu filmul "Hard Country", în regia lui David Greene, producţie care nu s-a bucurat de succesul aşteptat.În 1983, atrage atenţia audienţei cu rolul jucat alături de Sean Connery, în filmul "Never Say Never Again", din seria James Bond. În acelaşi an, apare alături de Burt Reynolds în comedia "The Man Who Loved Women" şi pozează pentru revista "Playboy".Renumele său de actriţă de calibru vine odată cu filmele "The Natural" (1984), unde îi dă replica lui Robert Redford, şi "Fool for Love" (1985), în regia lui Robert Altman. Pentru rolul Memo Paris din "The Natural", a fost nominalizată la Premiile Globul de Aur, categoria "Cea mai bună actriţă în rol secundar".În 1986, devine celebră cu rolul din filmul "Nine 1/2 Weeks", în care joacă alături de Mickey Rourke.Urmează noi pelicule, între care "No Mercy" (1986), împreună cu Richard Gere, precum şi "Blind Date" (1987), din distribuţia căreia a făcut parte şi Bruce Willis.Printre alte pelicule în care a jucat, amintim: "Mother Lodeh (1982), "Nadine" (1987), "My Stepmother is an Alien" (1988), "Batman" (1989), "Final Analysis" (1992), "The Real McCoy" (1993), "The Getaway" (1993), "Pręt-a-Porter" (1995), "Cellular" (2004), "Even Money" (2006), "The Sentinel" (2006), "Black November" (2012), "Third Person" (2013), "The Nice Guys" (2016) şi "Fifty Shades Darker" (2017).În 1997, obţine premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru personajul Lynn Bracken, din filmul "L.A. Confidential". Acelaşi rol i-a adus şi un Glob de Aur.Prima sa căsătorie a început în 1980, alături de Rob Snyder, divorţul fiind pronunţat în 1989. Se căsătoreşte, în 1993, cu Alec Baldwin, împreună cu care are un copil. Şapte ani mai târziu, cei doi se despart, apoi divorţează în februarie 2002.Kim Basinger este o cunoscută apărătoare a drepturilor animalelor şi o vegetariană convinsă, pozând pentru câteva postere ale PETA, arată www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: kimbasinger/twitter.com