Comisia Europeană ajută România cu peste 34 de MILIOANE de euro pentru cobaterea PESTEI PORCINE AFRICANE. ANSVSA: Peste 360 de mii de animale au fost UCISE

09:30

Drake, Carlile şi Lamar au fost nominalizaţi în principalele trei categorii ale premiilor Grammy - "cel mai bun album", "cel mai bun cântec" şi "cea mai bună înregistrare" -, cu cele mai recente materiale discografice ale lor, "Scorpion", "By the Way, I Forgive You", respectiv coloana sonoră a lungmetrajului "Black Panther". În afară de cele trei nominalizări pentru munca sa alături de Drake, Matthew Samuels, cunoscut ca Boi-1da, concurează pentru premiul Grammy acordat celui mai bun cântec rap,...