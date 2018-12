Ce a pățit o mămică la concertul lui Smiley de la Tg Mureș, după ce i-a rugat pe polițiști să o lase cu copilul ei după gardul de protecție din fața scenei

21:50

Două mașini au ars în urma unui incendiu violent izbucnit într-un garaj din orașul Galați. Flăcările au atins doi metri înălțime, iar pompierii au reușit să oprească incendiul înainte să se extindă la câteva tuburi de oxigen și la casele învecinate. Incendiul a izbucnit într-un garaj în care se făceau reparații auto și, din primele […]