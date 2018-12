PES activists România despre realegerea lui Stanishev în fruntea PES: E un prieten al României

13:00

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a avut o ofertă din străinătate, dar a refuzat-o pentru că are ambiţia de a câştiga un titlu cu gruparea roş-albastră."Voi credeţi că nu am şi eu oferte? Şi că sunt chiar aşa slab cum spun unii? Uite că mai sunt şi oameni care mă apreciază. Am avut oferte. Şi nu doar din ţară, ci chiar din străinătate. M-a determinat să refuza oferta de afară ambiţia şi dorinţa pe care o am de a câştiga un campionat cu FCSB. Patronul a aflat mai târziu despre oferta de afară, pentru că atunci când a venit am discutat doar cu Mihai Stoica", a spus el.Nicolae Dică susţine că i-a reproşat finanţatorului Gigi Becali declaraţiile făcute după înfrângerea cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Acesta afirmase după acel meci că trebuia să aleagă un antrenor mai bun decât Dică şi că îl apreciază pe acesta ca om, nu însă şi ca tehnician."Am vorbit cu dânsul ieri şi i-am spus că lucrurile alea trebuia să mi le transmită mie personal, nu la televizor. Cu FC Viitorul am jucat 5 meciuri şi am obţinut 3 victorii, un egal şi o înfrângere, apoi în cele 5 cu Universitatea Craiova am avut 3 victorii, un egal şi o înfrângere, iar cu Gaz Metan Mediaş am avut 4 victorii în 4 meciuri. Deci, asta înseamnă că statistica e de partea mea, înseamnă că sunt un antrenor bun din punctul meu de vedere. Cu multă încredere şi pasiune voi deveni foarte bun. Eu am încredere în mine, ştiu ce pot să fac. După meciuri mi-aş dori să fiu eu criticat şi nu jucătorii. Să dea toată lumea în mine, dar să-mi lase jucătorii în pace pentru că eu cu ei merg la luptă", a afirmat Dică."Presiune a existat la FCSB şi va exista întotdeauna pentru orice antrenor. Eu din critici încerc să învăţ, să iau doar ce mă ajută pe mine, în rest nu mă interesează. Tot ce mi-a spus patronul ieri a fost că are încredere în mine şi că îşi doreşte ca atunci când voi pleca de la echipă să merg undeva la mai bine. Eu consider că sunt un antrenor bun şi voi deveni foarte bun, pentru că am încredere în mine. Dacă eu eram antrenor slab mai stăteam la acest club? Patronul are un business la acest club şi vrea să facă bani. În momentul în care un om nu munceşte, automat el este dat afară. Şi asta nu e numai la fotbal, ci la orice fel de afacere. S-au vehiculat doar doi posibili înlocuitori pentru mine? Cam puţin. Aceste nume (n.r. - Laurenţiu Reghecampf şi Mihai Teja) sunt de atâtea luni, vom vedea. Nu voi rămâne antrenor pe viaţă la FCSB. Şi nu voi fi singurul antrenor dat afară sau care va pleca la mai bine", a adăugat tehnicianul.Întrebat dacă s-a gândit vreun moment să demisioneze, Dică a răspuns: "Am mai fost întrebat asta, dar nu vreau să răspund".AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Simona Aruştei)