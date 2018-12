Victor Slav a dezvăluit lucrul pe care și-l dorește cel mai mult fetița lui. E vorba despre…

23:50

E clar, Oanei Zăvoranu i s-a pus ”pata” pe cineva. Nu a dat un nume, dar a dat cu acea persoană de pământ. Rău de tot! S-a legat de genți, de parmuf, de soț, de… ”Așa, acum ia-ți o geantă de firmă, cum ți-a fost creșterea, puneți unul din ceasurile alea trei pe care le […] The post Oana Zăvoranu, atac fără precedent: ”Bărbată-tu are grijă să…” appeared first on Cancan.ro.