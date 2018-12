Machiaj de Oscar pe chipuri de copii, la festivalul ”B. Loved” din București

08:50

Youtube a dat, recent, lovitura. Un clip a devenit viral și are peste 22 milioane de vizualizări. Este vorba despre un top al celor mai sexy 10 femei implicate în politică. Țara de unde provin nu are nicio importanță. ”Oamenii au tendința să își închipuie că politicienii sunt în general bărbați cu părul grizonat. În […] The post Americanii au făcut TOP 10 – Cele mai sexy politicience. Surpriză! Apare și cineva din România appeared first on Cancan.ro.