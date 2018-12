Mărturia cutremurătoare a Alinei, românca atacată cu acid în Italia. "M-am gândit numai la fiul meu"

12:30

Piata produselor congelate este profitabila pentru comercianti, dar ii baga in paguba pe client. Si asta pentru ca, de multe ori, platim si gheata, atunci cand cumparam carne, fructe de mare si chiar legume congelate. De multe ori, nici nu stim ce cumparam, in lipsa unei etichete in limba romana. Citește mai departe...