Costoiu: De 200 de ani Politehnica construieşte pentru societate

14:40

Ministrul educaţiei Ecaterina Andronescu a afirmat, sâmbătă, la o conferinţă organizată la Universitatea Politehnică, că îşi va îndeplini în continuare misiunea de dascăl în Politehnică şi că doreşte să facă mai mult pentru elevi şi studenţi şi din "probabil nefericita poziţie" pe care o ocupă în acest moment."Nu am plecat şi vă dau o veste proastă: nici nu am de gând să plec din Politehnică, mă duc şi îndeplinesc misiunea de dascăl, mă duc şi îmi fac orele pentru că legătura cu studenţii mei şi cu doctoranzii mei mă ţine cu picioarele pe pământ şi lucrul acestea este extraordinar de important. Cred că şcoala românească astăzi are nevoie de slujitori care să-i dea altă strălucire. Prea des auzim vorbindu-se urât de învăţământul românesc şi noi nu-i putem contrazice pe cei care vorbesc aşa. (...) Putem să spunem despre învăţământul românesc că este polarizat, iar obligaţia noastră este să încercăm să apropiem polii, că avem şcoli excepţionale cu care putem intra în orice competiţie şi nu ne va fi teamă niciodată că o să piardă competiţia, dar avem şi şcoli în care nu ia niciun elev bacalaureatul sau sunt foarte mulţi elevi care nu iau cinci la evaluarea de la clasa a 8-a. (...) Eu cred că dacă reuşim să-i aşezăm în rândul vostru, dragi elevi, şi pe profesori, dar pe părinţi, reuşim să facem mai mult pentru voi, ceea ce eu personal îmi doresc şi ca profesor şi sigur şi în această probabil nefericită poziţie pe care o am în acest moment", a afirmat Andronescu, la Conferinţa Naţională "200 de ani de inginerie - trecut, prezent şi viitor", organizată de Universitatea Politehnică Bucureşti.Întrebată de jurnalişti în legătură cu această afirmaţie, Andronescu a precizat: "În general ministrul este o persoană care trebuie strânsă de gât, trebuie aruncată la coş şi din punctul acesta de vedere..."."Eu, în primul rând, o să am toate abordările mele de pe poziţia de profesor. Sunt profesor într-o şcoală foarte serioasă cum este Politehnica, am avut profesori excepţionali şi nu am să uit niciodată cum tratau profesorii mei şcoala şi aşa voi face şi eu. Sunt profesor şi voi trata şcoala ca un profesor", a adăugat Andronescu.Întrebată dacă a simţit presiune în noua funcţie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu. Acest lucru nu l-am simţit nici în bucăţile de mandat anterioare. Eu sunt a patra oară în Ministerul Educaţiei, dar în mandatele anterioare nu am adunat un mandat întreg. Am avut doi ani şi jumătate în primul mandat, apoi 9 luni şi apoi 6 luni".Ea a adăugat că "şcoala" este cea care a convins-o să preia funcţia de ministru."M-a convins şcoala. Eu cred că şcoala are nevoie de lucruri care trebuie făcute acum şi nu altă dată şi dacă au considerat că priceperea mea mă pune într-o situaţie să pot să fac acest lucru, asta a contat foarte mult", a mai subliniat Andronescu. AGERPRES / (AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)