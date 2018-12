"Vestele galbene": 125.000 de manifestanţi în Franţa, 1.385 de arestări (ministrul Castaner)

15:30

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, sâmbătă, că intenţionează să lanseze în dezbatere la sfârşitul lunii ianuarie un proiect al noii legi a educaţiei, subliniind că raportul Preşedinţiei, "România educată", cuprinde idei care nu au cum să nu fie luate în seamă.Întrebată în legătură cu raportul 'România Educată' lansat de preşedintele Klaus Iohannis, Andronescu a spus: "România Educată este un program pe care preşedintele l-a lansat, cred că trebuie citit şi ce este bun, mers mai departe. Nu vreau să dezvolt situaţii conflictuale. Şcoala are nevoie de înţelegerea tuturor, de aceea, când am spus că i-aş îmbrăţişa pe toţi profesorii, am spus-o figurativ, dar cu profunzimea celui care ştie că fără profesori nu poţi să faci nimic care să amelioreze situţia şcolii româneşti".Ea a adăugat că o să caracterizeze raportul atunci când îl va parcurge va uita cu atenţie."Eu nu o să-l caracterizez acum, o să-l caracterizez atunci când mă uit cu foarte mare atenţie, acum nu am putut să fiu participantă la lansare pentru că eram la Bruxelles cu tot guvernul. Am şi avut o întâlnire cu comisarul pe Educaţie (...) O să discutăm, nu vreau să tai cu cuţitul, vreau să avem o abordare corectă faţă de sistemul de învăţământ", a mai spus Andronescu.Întrebată dacă raportul va fi inclus în noua lege a educaţiei, Andronescu a precizat că doreşte să lanseze în ianuarie un draft al legii."Sunt idei (în raportul preşedintelui -n.r.) care nu ai cum să nu le citeşti să le iei în seamă, şi dacă sunt transformabile în lege, să le transformi în lege, nu este asta o problemă. Eu mă refer la documentul în ansamblul său. L-a lansat în dezbaterea publică, este foarte important că este acest lucru. Eu vreau să lansez un draft de lege probabil spre sfârşitul lunii ianuarie ca să fie în dezbatere din ianuarie până în martie şi sigur, vreau să discut cu toată lumea: cu grupurile parlamentare, cu profesorii, cu părinţii, cu toată lumea. De aceea, am şi început, ieri am avut întâlniri pe această temă cu reprezentanţii federaţiei asociaţiilor pentru părinţi, cu reprezentanţii Coaliţiei pentru dezvoltarea României şi de la fiecare culegi câte ceva. Cred că deschiderea trebuie să fie elementul principal în abordarea acestor aspecte legislative cu precizarea că îţi asumi responsabilitatea pe ce ai scris în lege şi ai trimis spre Parlament. Eu am mai făcut o încercare în 2009, ştiu care sunt mecanismele", a evidenţiat ministrul Educaţiei.De asemenea, ea a arătat că, în opinia sa, trebuie scrisă într-un preambul al proiectului pentru noua lege viziunea pentru evoluţia sistemului în viitor."Eu deocamdată vreau să stabilesc care este structura legii, să am acceptabilitate pentru această idee. Trebuie să scriem într-un preambul viziunea pentru evoluţia sistemului? Eu cred că trebuie. Ce vrem noi de la copiii? Să le dezvoltăm personalitatea capabilă să se adapteze la schimbare, să aibă acele achiziţii necesare? Toate acestea sunt nişte provocări", a mai spus Andronescu.Întrebată în legătură cu ideea lansată de fostul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, privind introducerea unui bacalaureat tip grilă, Andronescu a precizat că examenul de bacalaureat se dă după documentele care au fost anunţate la începutul anului şcolar. "Deci nu se face niciun fel de schimbare pe parcursul anului şcolar", a mai spus Andronescu. AGERPRES / (AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)