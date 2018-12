Tenis de masă: Cristian Pletea şi-a asigurat o medalie la Mondialele de juniori

16:20

Organizatorii evenimentului Disney On Ice - Reach For The Stars! au programat un nou spectacol în data de 10 februarie, datorită numărului foarte mare de cereri de bilete, informează un comunicat transmis AGERPRES.Spectacolul suplimentar va avea loc duminică, 10 februarie, de la ora 15,00.Astfel, cele şapte spectacole Disney On Ice - Reach For The Stars vor avea loc la Romexpo - Pavilionul Central, între 6 şi 10 februarie, după cum urmează: miercuri (6 februarie) ora 19,00; joi (7 februarie) ora 19,00; vineri (8 februarie) ora 19,00; sâmbătă (9 februarie) ora 11,00 şi ora 15,00; duminică (10 februarie) ora 11,00 şi ora 15,00, precizează organizatorii spectacolului.Disney On Ice este un fenomen la nivel mondial şi o şansă unică de a simţi emoţia şi magia poveştilor Disney în premieră pe gheaţă la Bucureşti alături de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Goofy şi cele mai îndrăgite personaje din Regatul de Gheaţă, Mica Sirenă, Rapunzel şi Frumoasa şi Bestia într-o experienţă de neuitat pentru întreaga familie.Biletele sunt disponibile online pe www.eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere (Germanos, Vodafone, Orange, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti şi Diverta) la preţuri începând cu 78 de lei.Mai multe informaţii despre spectacol şi program pot fi găsite la adresa www.disneyonice.ro. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Disney On Ice / Facebook