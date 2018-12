EFEMERIDE ASTRONOMICE - 9 decembrie

18:00

Liderul USR, Dan Barna, a declarat că nu se pune problema ca fostul premier Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, să participe la europarlamentare pe listele USR, fiind de dorit o alianţă electorală care să genereze liste comune, după înregistrarea partidului lui Cioloş."Nu se pune problema ca Dacian Cioloş să participe pe listele USR. Subiectul de discuţie e acela al unei alianţe electorale care să genereze liste comune cu care să participăm la alegeri, asta, evident, depinde de organele decizionale ale celor două partide. În momentul de faţă USR are comitetul politic care a menţinut un mandat de discuţii. Aşteptăm ca şi România Împreună să devină un vehicul politic şi vom vedea în momentul acela care va fi cea mai bună opţiune pe termen scurt şi pe termen lung", a spus Barna, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.El a menţionat că se va stabili în perioada următoare care va fi cea mai bună variantă de colaborare."A mai fost discutat (în şedinţa comitetului politic al USR de sâmbătă n.r.) şi subiectul comisiei care poartă discuţii de un an de zile deja cu (...) Dacian Cioloş. S-a menţinut mandatul acestei comisii. Este un mandat deschis, toate variantele rămân în continuare pe masă, vom vedea în perioada următoare care va fi cea mai bună variantă de colaborare pentru a crea României o alternativă credibilă şi consistentă de opţiune electorală, obiectivul major fiind acela ca în 2020 România să aibă un vehicul electoral în care să aibă încredere şi care să o readucă pe drumul spre Europa în situaţia puţin probabilă în care vom ajunge cu alegeri la termen în 2020 şi nu vor fi alegeri anticipate mai devreme", a afirmat Barna.El a menţionat că există două comisii din partea ambelor organizaţii care se întâlnesc şi stau de vorbă. "Ne întâlnim deja de două-trei ori pe lună, încercăm să definim o variantă de colaborare, să vedem care e cea mai bună, analizând rezultatele din sondaje, opiniile şi discuţiile pe care le avem fiecare dintre noi în cadrul organizaţiilor", a spus Barna.Întrebat de jurnalişti care e termenul final de încheiere a negocierilor, el a declarat că ar trebui să existe o decizie cu siguranţă până la finalul lunii ianuarie."USR va avea cu siguranţă, dacă ne uităm la rezultatele din sondajele pe care le-am comunicat săptămâna trecută, un rezultat semnificativ de cel puţin 50% peste rezultatul cu care am intrat în Parlament, peste acei 9% pe care USR îi are în structura actuală din Parlament. Avem un procent acum în jurul a 15% şi obiectivul este să depăşim acest procent", a adăugat Barna, referitor la obiectivul USR pentru alegerile europarlamentare.În altă ordine de idei, referitor la moţiunea de cenzură, el a menţionat că sunt în continuare purtate discuţii, obiectivul anunţat fiind de a fi depusă săptămâna următoare. Întrebat de presă dacă ar trebui să se implice şi şeful statului în efortul de convingere a parlamentarilor să voteze moţiunea, Barna a răspuns că toate forţele ce au resurse de convingere ar trebui să intervină."Din punct de vedere al USR, ar trebui să se implice toate forţele care au resurse de convingere asupra parlamentarilor din majoritate, pentru ca acest Guvern marionetă, care mai are mai puţin de o lună până să preia preşedinţia Consiliului UE, să plece de la conducerea României", a spus Barna.Potrivit acestuia, preşedintele ţării noastre este persoana cu cea mai mare legitimitate politică din stat, fiind votat de 6 milioane de români, având astfel şi o resursă de credibilitate pentru a transmite mesaje politice oricărui actor politic din România.Întrebat de jurnalişti dacă şeful statului nu şi-ar încălca atribuţiile constituţionale în acest fel, Barna a răspuns: "Preşedintele României e reprezentantul cel mai reprezentant al poporului român, din această poziţie eu cred că el poate să aibă dialog legitim cu orice persoană politică din statul nostru". AGERPRES / (A - autor: Iulia Carciog, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)