Accidente rutiere grave produse în perioada septembrie-decembrie 2018 (cronologie)

La 4 decembrie 2018, a fost lansat pe piaţa internaţională de gaming titlul Just Cause 4. Este dezvoltat de suedezii de la Avalanche Studios şi publicat de japonezii de la Square Enix, conform justcause.square-enix-games.com.Just Cause 4 poate fi jucat de posesorii Microsoft Windows, PlayStation 4 şi Xbox One. După cum îi spune numele, jocul reprezintă al patrulea episod al seriei Just Cause şi continuă stilul acţiune-aventură la persoana a treia abordat de precedentele titluri. Lumea virtuală a rămas una deschisă, jucătorul având posibilitatea să exploreze şi să atingă obiectivele în ordinea şi modul în care doreşte.Acţiunea are loc într-o ţară sud-americană fictivă, numită Solis. Pe lângă peisajele spectacuolase şi exotice ale acestui teritoriu, jucătorii vor avea parte şi de numeroase fenomene naturale extreme, precum tornade şi furtuni tropicale.Protagonist este acelaşi Rico Rodriguez, care de această dată urmăreşte distrugerea organizaţiei Black Hand, descrisă ca cea mai puternică armată privată a lumii, condusă de Gabriella Morales, o persoană lipsită de scrupule. Rico va afla la începutul jocului că Black Hand a susţinut dictatori precum Salvador Mendoza din primul joc Just Cause sau Sebastiano Di Ravello din Just Cause 3.În paralel, Rico va investiga legăturile pe care propriul său tată le avea cu organizaţia amintită.Cei de la studiourile Avalanche au promis îmbunătăţiri semnificative ale inteligenţei artificiale, astfel încât adversarii virtuali să reprezinte o provocare suficient de serioasă încât jucătorul să se gândească la strategii cât mai diverse pentru a-i învinge.Just Cause 4 a fost anunţat în cadrul evenimentului E3 2018.Primul joc Just Cause a apărut în septembrie 2006, pentru PC, PS2, Xbox şi Xbox 360. A obţinut recenzii mixte spre pozitive din partea IGN şi Official PlayStation Magazine UK. A urmat Just Cause 2, în martie-aprilie 2010, destinat adepţilor Windows, PS3 şi Xbox 360. Acţiunea a fost amplasată pe teritoriul fictiv Panau, situat undeva în Asia de sud-est. Mai bine primit de critică şi de public, acesta a obţinut scoruri de peste 80/100 din partea GameRankings şi Metacritic.La 1 decembrie 2015, a avut loc lansarea internaţională a jocului Just Cause 3, dezvoltat de Avalanche Studios şi publicat de Square Enix. Acţiunea a fost plasată la câţiva ani după evenimentele din Just Cause 2, timp în care protagonistul Rico Rodriguez părăseşte Agenţia şi se întoarce în ţinuturile natale din Medici. Aici, pe insula fictivă din Mediterana, Rico nu are timp de odihnă şi se implică total în încercarea de a-i zădărnici planurile de dominaţie mondială ale dictatorului Di Ravello. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Just Cause / Facebook