Un fost rapidist a riscat să-și piardă piciorul la emisiunea Ultimul Trib: "A făcut 6 grame de antibiotic injectabil în venă! A trăit în teroare"

23:00

CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci cu o mulțime de evenimente neprevăzute. Toni Conceicao a vorbit despre accidentările suferite de Moutinho, Deac și Țucudean."Eu ca antrenor trebuie să analizez jocul ca un întreg. În afara primelor 15 minute, am fost mai buni. Am avut câteva ocazii clare prin Camora, Păun și Țucudean. Repriza a doua am controlat-o clar, dar din păcate nu am reușit să ne impunem. ...