PONTA, despre amnistie și grațiere: “Așa le-a promis DRAGNEA sponsorilor lui”

Mass media a creat o imagine peiorativa "hackerilor" in mintea colectivitatii, portretizandu-i ca fiind raufacatori care fura date sensibile de la oricine. In sensul larg, cuvantul hacker defineste un proces creativ de a solutiona, care ia in considerare proprietatile unui sistem in moduri neasteptate. Galileo, Einstein, Steve Jobs au fost "hackeri" In contextul tehnologiei informatiei, "hacker" reprezinta un expert in informatica, ce are rolul de a studia profund sistemele informatice din curiozitate si cu scopul de a obtine informatii care nu sunt disponibile publicului larg. Aceia dintre ei care folosesc aceste cunostinte in mod ilegal, pentru a compromite securitatea informatica a sistemelor si aplicatiilor sunt de fapt "crackeri", explica fondatorii Cyber Threat Defense pentru Business24. Articolul integral pe BUSINESS24