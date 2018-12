Horoscop SAPTAMANAL 10-16 decembrie 2018. Astrele te indreapta spre viitor. Tu cum iti vezi viitorul?

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanii 10-16 decembrie 2018, o saptamana cu multe evenimente. Mercur este in miscare directa si se afla in Sagetator. Venus aflat in Scorpion iese din umbra si intra in sextil cu Saturn aflat in Capricorn. Citește mai departe...

