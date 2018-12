Alegeri în Armenia: Victorie a coaliţiei premierului Nikol Pashinyan (rezultate provizorii)

00:40

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat duminică seara, referitor la medicii rezidenţi, că a lansat o idee, şi nu o propunere legislativă, iar statul are nevoie de medici în România şi este interesat de tinerii medici, având în vedere că finanţează 5.730 de locuri la rezidenţiat, au fost majorate salariile şi a fost început un program de dotare a spitalelor."Eu nu consider că este un scandal, pentru că nu am lansat în spaţiul public o propunere legislativă, am avut nişte opinii legate de faptul că în acest moment noi producem medici, pentru că, dacă ne uităm, anul acesta au fost scoase cele mai multe locuri la rezidenţiat. Am şi suplimentat numărul de locuri, astfel încât toţi cei care au obţinut punctajul minim să poate să intre pe o specialitate, medicină de familie şi epidemiologie. (...) Deci nu putem spune că nu ne interesează tinerii medici, atâta vreme cât avem 5.730 de locuri la rezidenţiat finanţate, cu salarii majorate, nu putem spune că România nu este interesată de soarta absolvenţilor de Medicină", a spus Sorina Pintea, la B1 TV.Ministrul a subliniat că nu a fost lansat lansat niciun proiect legislativ şi a afirmat că ţări precum Ungaria şi Germania au luat măsuri pentru menţinerea medicilor în ţară."Şi atunci, bineînţeles că am lansat în spaţiul public o idee, cum că statul român investeşte foarte mulţi bani şi teoretic ar trebui să-şi ţină medicii în ţară, aşa cum face Ungaria, aşa cum face Germania, care şi-a redus la jumătate numărul medicilor pe care-i pregăteşte. Deci n-am lansat nimic legislativ. Australia face acelaşi lucru acum, fac mai multe ţări lucrul acesta, deci n-aş putea spune că nu e chibzuită (ideea menţinerii medicilor rezidenţi în ţară - n.r.) , este chibzuită, pentru că eu am nevoie de medici aici, în România. E adevărat, majorarea salarială nu este suficientă. Am început şi un program de dotare a spitalelor (...), computer tomografe, RMN-uri", a menţionat Pintea.Aceasta a exemplificat faptul că unele spitale din ţară, precum cele din Galaţi şi Tulcea, se confruntă cu lipsa de medici, iar în alte zone, în special în centrele universitare, este surplus de medici."Avem un aşa-zis deficit de medici, citeam (...) că spitalul din Galaţi are nevoie de 40 de medici, spitalul din Tulcea, unde am fost de curând, are nevoie de 22 de medici, spitalul din Nehoiu va închide secţia de pediatrie pentru că singurul medic va pleca, are 67 de ani, deci avem deficit în anumite zone şi surplus în alte zone. Şi eu îmi pun întrebarea, dacă merg în străinătate, nu toţi pot să meargă într-un spital universitar, de ce n-ar merge în Tulcea, în Galaţi? Pentru că aceste spitale au un program de dotare foarte bine pus la punct. Eu am văzut la Tulcea aparatură medicală pe care mi-aş fi dorit s-o văd şi în alte spitale. Sunt convinsă că este şi la Galaţi, la Galaţi încă nu am ajuns. (...) În Bucureşti, de exemplu, sunt medici care nu au post într-un spital şi fac gărzi în spitalele mari, spuneam că medicii angajaţi la stat nu mai sunt interesaţi, nu mai doresc să facă foarte multe gărzi şi stau şi lucrează pe contract de gărzi. Discutam cu un medic din Urziceni, un chirurg, care spunea că a stat 14 ani în Bucureşti pe contract de gărzi, spunând că aştepta să prindă un post de chirurg. A ales să meargă la Urziceni, unde poate să-şi facă meseria, e adevărat, nu la nivel de centru universitar, dar până la urmă pacienţii se tratează nu doar în centrele universitare", a mai spus ministrul Sorina Pintea.Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat într-un mesaj transmis miercuri la cea de-a doua ediţie a International Medical Students' Congress of Bucharest - UMF "Carol Davila" că soluţia lansată în spaţiul public privind obligarea medicilor rezidenţi să rămână în ţară este una "deloc chibzuită", fiind de părere că medicii nu pot fi determinaţi în acest mod să rămână în România. AGERPRES/(A, autor: Cristina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: Ministrul Sănătăţii: Unul dintre obiectivele României la Preşedinţia Consiliului UE este şi vaccinarea Sorina Pintea: Reorganizarea în interiorul ministerului nu şi-a atins scopul; mai pregătesc o restructurare Sorina Pintea: Este foarte greu să faci cezariene pe bandă rulantă şi să menţii igiena în sala de operaţii Sorina Pintea: Din punctul meu de vedere, există spitale care nu ar fi trebuit acreditat Pintea: Şi în spitalele publice şi în cele private sunt raportări false; am început un control comun cu Ministerul Finanţelor