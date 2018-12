Trei astrologi, o singură concluzie! O săptămână de coşmar pentru trei zodii. Previziuni complete

23:20

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 10-16 decembrie 2018. O saptamana cu multe evenimente importante. Mercur este in miscare directa si se afla in Sagetator. Venus aflat in Scorpion iese din umbra si intra in sextil cu Saturn aflat in Capricorn. Citește mai departe...