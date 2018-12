Acum e clar! Cum au apărut Oana Roman și soțul ei după ce s-a spus că divorțează

21:10

Trei femei au fost înjunghiate în gara orașului Mulhouse din estul Franței, două dintre victime fiind în stare critică, relatează presa locală, care mai precizează că presupusul atacator a fost reținut de poliție. Atacul s-a produs în jurul orei locale 15:00 (ora României, 16:00), potrivit site-ului publicație L'Alsace. Un tânăr a fost reținut la scurt