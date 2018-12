FCSB - VIITORUL // EXCLUSIV Nu se joacă nici diseară? Vești îngrijorătoare de la Pitești: cum va fi vremea la ora meciului

10:50

GymNadia organizeaza prima selectie pentru cursuri de initiere in gimnastica si educatie fizica, in cadrul carora copiii cu varste cuprinse intre 2 si 6 ani imbina activitatea sportiva cu distractia pentru o dezvoltare sanatoasa si armonioasa,Selectia are loc in data de 15 decembrie 2018, de la ora 11.00, in locatia Tiriac-Telekom Arena, situata in str. Drumul Garii Odai nr. 5, Otopeni. ...