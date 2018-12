Isărescu: După toate probabilităţile, indicele preţurilor de consum va intra în marja de fluctuaţie, de 2,5% plus/minus un procent

09:30

IANUARIE24. - Delegaţia României la "Invictus Games Toronto 2017" a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul şi Medalia "Meritul Sportiv", în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, la care au participat şi premierul interimar şi ministru al Apărării Naţionale, Mihai Fifor, şi şeful Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă.FEBRUARIE13. - Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit Premiul "Thomas Mann" pentru Literatură pe 2018, unul dintre cele mai mari premii literare germane. Premiul, acordat în comun de oraşul Lübeck şi de Academia de Arte Frumoase din Bavaria, i-a fost înmânat în cadrul unei unei ceremonii desfăşurate la Teatrul Lubeck din Germania, la 17 noiembrie.24. - Pelicula "Nu mă atinge-mă"/"Touch me not", în regia Adinei Pintilie, o producţie România-Germania-Cehia-Bulgaria-Franţa, a câştigat ''Ursul de Aur'' al celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin. Pelicula a obţinut şi premiul special pentru cel mai bun lungmetraj de debut. Scriitorul Mircea CărtărescuFoto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO MARTIE12. - Nicu Covaci, fondatorul formaţiei Phoenix, Liliana Ţuroiu, preşedintele Institutului Cultural Român, şi actorul Ion Dichiseanu s-au numărat printre personalităţile premiate de Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România în cadrul "Galei Omagiale cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţare", desfăşurată la Hotel Marshal Garden din Bucureşti.21. - Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei României, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Casa Olimpică a României de la Arcul de Triumf.27. - Preşedintele României, Klaus Iohannis, a primit premiul Franz Josef Strauss pentru serviciile sale la consolidarea democraţiei şi aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, din partea Fundaţiei Hanns Seidel - afiliată Uniunii Creştin-Democrate. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen "Allerheiligen-Hofkirche", la 2 iunie.- Lungmetrajul de debut "Un pas în urma serafimilor" al regizorului Daniel Sandu a fost marele câştigător (nouă trofee) al Galei Premiilor Gopo, desfăşurată la Teatrul Naţional Bucureşti, producţia adjudecându-şi, printre altele, distincţiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor în rol principal.28. - Pianistul şi compozitorul Valentin Gheorghiu a fost decorat, prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis, cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, în semn de "înaltă recunoaştere şi apreciere pentru cariera deosebită desfăşurată de-a lungul celor 90 de ani de viaţă, pentru promovarea artei interpretative româneşti pe cele mai prestigioase scene ale lumii". Distincţia i-a fost oferită la 23 mai, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.- Actriţa Tamara Buciuceanu Botez a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti, precum şi Cheia Oraşului, printr-un proiect adoptat de consilierii municipali ai Primăriei Municipiului Bucureşti. Distincţia a fost oferită la 5 aprilie, în cadrul unui eveniment care a avut loc acasă la marea artistă.30. - Profesorul universitar doctor Teodor Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe, a primit, în cadrul unei festivităţi, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad. Regizorul Daniel Sandu Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOAPRILIE9. - Scriitorului Mircea Cărtărescu i-a fost decernat, la Buenos Aires, Premiul Formentor pe anul 2018, ca recunoaştere pentru ansamblul operei sale.- Balerina Francesca Velicu a fost premiată la Londra la gala Olivier Awards, pentru rezultate excepţionale în arta dansului (categoria Outstanding achievement in dance), graţie evoluţiei în spectacolul de balet "Le Sacre du Printemps", creat de coregrafa Pina Bausch şi pus în scenă de English National Ballet.18. - Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Câmpeanu, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Aula Magna a instituţiei, "pentru contribuţia în dezvoltarea şi consolidarea învăţământului românesc, în general, şi a celui universitar în special".26. - Filosoful, scriitorul şi criticul de artă Andrei Pleşu a devenit Doctor Honoris Causa Litterarum Humaniorum al Universităţii de Vest din Timişoara.MAI7. - Actriţele Mariana Mihuţ şi Ileana Stana-Ionescu şi actorii Horaţiu Mălăele şi Victor Rebengiuc s-au numărat printre laureaţi celei de a XXVI-a ediţii a Premiilor Galei UNITER, desfăşurată la Alba Iulia. Au obţinut premii pentru: cel mai bun actor în rol principal - Victor Rebengiuc; cea mai bună actriţă în rol principal - Mariana Mihuţ; Premiul de Excelenţă - Horaţiu Mălăele; Premiul pentru întreaga activitate - actriţa Ileana Stana-Ionescu, actorul Anton Tauf, regizorul Alexandru Dabija, scenograful Doru Păcurar.11. - Maestrul Dumitru Fărcaş a fost decorat cu Ordinul Naţional "Serviciu Credincios" în grad de Cavaler, de preşedintele Klaus Iohannis, la împlinirea a 80 de ani. Distincţia i-a fost oferită în cadrul unui spectacol aniversar organizat la Cluj-Napoca.17. - Dramaturgul Matei Vişniec a primit distincţia de excelenţă a Prefecturii Suceava pentru susţinerea teatrului de aici, în cadrul unei festivităţi desfăşurate în deschiderea reuniunii Colegiului prefectural.19. - Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan, a fost inclusă în galeria internaţională a gloriilor acestui sport, International Gymnastics Hall of Fame, în cadrul unei gale desfăşurate la Oklahoma City, în Statele Unite ale Americii.22. - Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" a fost decorat, prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis , cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Comandor, categoria E "Patrimoniul cultural naţional", cu prilejul împlinirii a 110 ani de la înfiinţare. Distincţia a fost oferită la 23 mai, în cadrul unei ceremonii, la Palatul Cotroceni, directorului general al muzeului, Luis Ovidiu Pop. Tot la 23 mai, pianistului Valentin Gheorghiu i-a fost acordat Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler pentru "înalta recunoaştere şi apreciere pentru cariera deosebită desfăşurată de-a lungul celor 90 de ani de viaţă, pentru promovarea artei interpretative româneşti pe cele mai prestigioase scene ale lumii".27. - Spectacolul "Breaking News" după "Ultima oră" de Mihail Sebastian, adaptare şi regie Mircea Cornişteanu, producţie a Teatrului de Comedie, a câştigat premiul pentru cel mai bun spectacol, în cadrul galei celei de-a XVI-a ediţii a Festivalului Comediei Româneşti festCO 2018, desfăşurată la Teatrul de Comedie. Spectacolul "Breaking News" a câştigat şi premiul pentru Cea mai bună regie (Mircea Cornişteanu), premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal (George Mihăiţă pentru rolul Grigore Bucşan), şi premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar (Eugen Racoţi pentru rolul Agopian).- Filmul "Inimi cicatrizate", în regia lui Radu Jude, a câştigat Marele Premiu al celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film "Motive Evreieşti" de la Varşovia, desfăşurat în perioada 23-27 mai 2018.28. - Filmul "Fixeur", în regia lui Adrian Sitaru, a câştigat Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor pe anul 2017, la cea de-a 46-a ediţie a Galei Premiilor UCIN, care a avut loc la Teatrul Naţional din Bucureşti. Premiul a fost înmânat de ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu.29. - Universitatea din Oradea a acordat, pentru prima dată, titlul onorific "Profesor emerit" pentru excelenţa didactică şi de cercetare unui număr de 37 de foşti şi actuali profesori. Evenimentul a avut loc în Aula Magna, în cadrul ceremoniei de deschidere a celei de-a 29-a ediţii a Săptămânii ştiinţifice (29 mai-3 iunie), dedicată celebrării a 55 de ani de învăţământ superior la Oradea şi a Centenarului Marii Uniri, în prezenţa episcopului ortodox Sofronie Drincec şi a celui greco-catolic, Virgil Bercea.31. - Mai multe personalităţi au fost decorate de Custodele Coroanei Române, Margareta, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Holul de Onoare al Castelului Peleş. Între acestea s-au numărat generalul Gelaledin Nezir, dirijorul Tiberiu Soare şi pianista Alexandra Dariescu, cărora le-a fost conferit Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer. Andreea Răducan, preşedinta Federaţiei Române de GimnasticăFoto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO IUNIE26. - Man Nistor, deţinut politic în timpul regimului comunist, a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler.IULIE6. - Profesorului universitar dr. Dumitru Şerban, fost preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.7. - Filmul "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", regizat de Radu Jude, a câştigat Marele premiu - Globul de Cristal al Festivalului de Film de la Karlovy Vary, fiind primul lungmetraj românesc care a primit trofeul prestigiosului eveniment din Cehia.27. - Universitatea Politehnica din Bucureşti a fost ierarhizată în top Shanghai - cele mai bune 500 universităţi din lume, clasamentul "Academic Ranking of World Universities/ARWU".AUGUST1. - Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti a fost decorat, prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis, cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria D - "Arta spectacolului", cu prilejul aniversării a 70 de ani de activitate. Decoraţia a fost înmânată la 10 octombrie, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. De asemenea, au fost decoraţi mai mulţi actori ai acestei instituţii între care: Maia Morgenstern - Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Mare Ofiţer; Rudi Rosenfeld şi Nicolae Călugăriţa - Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Ofiţer; Mya Liontescu şi Dorina Păunescu - Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Cavaler; Olimpia Lazăr, Cornel Ciupercescu şi Florea Cârstea - Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria D - "Arta spectacolului".9. - Corul bărbătesc Cantus Domini dirijat de arhidiacon Răzvan Constantin Ştefan, a câştigat locul întâi la trei secţiuni ale celei de a XVI-a ediţii a Festivalului-Concurs Coral Internaţional "The Singing World", desfăşurat în perioada 3-8 august la Sankt Petersburg, Rusia.11. - Actriţa Andra Guţi a primit, la Festivalul de Film de la Locarno (Elveţia), "Leopardul pentru cea mai bună interpretare feminină", pentru rolul jucat în pelicula "Alice T.", cel mai nou film al regizorului Radu Muntean.14. - Regizoarea filmului "Lemonade", Ioana Uricaru, a primit ''Inima Sarajevo'' pentru cel mai bun regizor, premiu decernat la Teatrul Naţional din capitala bosniacă, în cadrul galei Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo. De asemenea, pelicula ''Dragoste 1. Câine'', în regia lui Florin Şerban, a obţinut cele două premii Partner's Awards, acordate de Asociaţia cineaştilor bosniaci: Premiul Reţelelor de Cinematografe de Artă din Europa (CICAE) şi Cineeuropa, care se acordă pentru calitatea artistică.19. - Ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei în care s-a născut, Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.22. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost decorată, prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis, cu Ordinul "Virtutea Aeronautică" în grad de Cavaler cu însemn de pace, pentru civili, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţare.31. - Regizoarea Cătălina Buzoianu a fost decorată cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Comandor, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.SEPTEMBRIE1. - Documentarul "Braşov 1987. Doi ani prea devreme", realizat de Liviu Tofan, produs de Muzeul de Istorie Braşov şi de Televiziunea Română, a obţinut Marele Premiu al celei de-a XV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST, care s-a desfăşurat la Târgu Mureş.15. - Actriţa Maia Morgenstern a primit titlul de "Doctor Honoris Causa" al Universităţii "George Bacovia" din Bacău. Titlul i-a fost înmânat de către rectorul Universităţii "George Bacovia", Neculai Lupu, cu prilejul deschiderii "BacFest".18. - Jurnalista Andreea Esca a fost decorată de către ambasadoarea Franţei în România, Michele Ramis, cu Ordinul Naţional al Meritului în grad de Cavaler pentru promovarea valorilor francofone.20. - Actorul Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional "I.L Caragiale" din Bucureşti şi preşedintele Uniunii Teatrale din România, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, în cadrul unei ceremonii organizate în sala istorică în care, cu 100 de ani în urmă, Sfatul Ţării a votat Unirea Basarabiei cu România. Actorul Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional "I.L Caragiale" din BucureştiFoto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTO OCTOMBRIE5. - Academicianul Ion Pop, profesor universitar, poet, critic şi istoric literar, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş, în cadrul unei ceremonii la Consiliul Judeţean Maramureş.16. - Doctorul Gheorghe Cerin, preşedinte al Asociaţiei Medicilor Români din Italia, a fost decorat prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis cu Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler, "pentru contribuţia importantă avută în domeniul cercetării medicale, pentru consolidarea colaborării medicale româno-italiene, precum şi pentru activitatea depusă în vederea strângerii relaţiilor din interiorul comunităţii româneşti din Republica Italiană".- Mitropolitul Ioan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti, a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, "în semn de înaltă apreciere pentru excepţionala sa activitate pastorală şi socială, implicându-se în numeroase proiecte destinate societăţii româneşti, întreţinând o viaţă culturală bogată în jurul Bisericii şi contribuind la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre România şi Sfântul Scaun". Distincţia i-a fost înmânată la 13 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.21. - Spectacolul "Ilegitim" de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul pentru Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard", în cadrul unei gale desfăşurate la Teatrul Nottara din Capitală.NOIEMBRIE6. - Tenismena Simona Halep a primit Crucea Sfântului Apostol Andrei, cea mai înaltă distincţie eparhială pentru mireni acordată de Arhiepiscopia Tomisului unor personalităţi de excepţie care s-au afirmat în plan socio-cultural în slujba credinţei şi umanităţii. Dinstincţia i-a fost oferită de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, în cadrul unui eveniment în Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Constanţa.7. - Actorul şi regizorul Petru Hadârcă a fost decorat, prin decret al preşedintelui Klaus Iohannis, cu Ordinul "Meritul Cultural". De asemenea, preşedintele Iohannis a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria D "Arta spectacolului", Marinei Constantinescu, în semn de "apreciere pentru contribuţia importantă avută la promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în ţară, cât şi peste hotare".10. - Regizorul Stere Gulea a devenit cetăţean de onoare al comunei Talpa din Teleorman, unde s-au filmat cele două producţii ''Moromeţii'' - în 1985 şi 2017.30. - Au fost decoraţi, la Palatul Cotroceni, universităţi, reprezentanţi ai mediului sanitar şi ai culturii, între care: Academia de Studii Economice Bucureşti (Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Mare Ofiţer), Universitatea Transilvania din Braşov (Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Ofiţer), Colegiul "Noua Europă" (Ordinul "Meritul cultural" în grad de Cavaler), conf. univ. dr. Victor Costache (Ordinul pentru Merit în grad de Cavaler).DECEMBRIE3. - Fotbalistul Răzvan Marin, mijlocaş al formaţiei Standard Liege, a fost desemnat jucătorul anului 2018 în cadrul celei de a XX-a ediţii a Galei Fotbalului Românesc desfăşurată la Soiree Exclusive Venue din Pipera. De asemenea, Dan Petrescu a primit titlul de antrenorul al anului, iar Radu Petrescu, de cel mai bun arbitru. AGERPRES/(Documentare - Cerasela Bădiţă, editor: Ruxandra Bratu)