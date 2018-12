Meghan Markle a încurcat-o! Tatăl ei a făcut cea mai șocantă dezvăluire despre ea! Ce le-a oferit invitaților la prima ei nuntă este scandalos

13:10

În anii 1930, Clark Gable era unul dintre cele mai mari sex-simboluri masculine din cinematografie, fiind chiar supranumit „Regele Hollywoodului”. Rolul Rhett Butler din „Pe aripile vântului/ Gone With The Wind” a fost cel ce i-a definit imaginea la nivel internațional. Un detaliu mai puțin cunoscut este acela că unul dintre fanii înfocați ai actorului a fost Adolf Hitler, care adora să urmărească filme ale acestuia la proiecții private.