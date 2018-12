Metoda clasică care face în continuare victime. Suma uriaşă cerută unui clujean de 87 de ani

14:15

Trăieşte în România de 33 de ani şi spune că i-ar fi greu să se întoarcă acum în ţara natală, să ia totul de la zero. Said Aboayesh, de 54 de ani, este medic specialist obstetrică-ginecologie şi a venit la Spitalul din Călăraşi în urmă cu un an de la Bucureşti, pentru a-şi găsi liniştea şi a-şi pune ştiinţa în slujba oamenilor.