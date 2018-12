Fotbal: Messi a discutat cu preşedintele Federaţiei argentiniene

17:00

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că plăţile efectuate în timpul campaniei din 2016 pentru două femei pentru ca ele să păstreze tăcerea asupra legăturii despre care ele au susţinut că au avut-o cu el nu au avut nimic ilegal, relatează AFP.Este prima sa reacţie asupra acestui caz după ce vineri procurorul federal al New York-ului a publicat documente judiciare care pun pentru prima dată în cauză aceste plăţi către Karen McDougal, o playmate a revistei Playboy, şi Stormy Daniels, o actriţă de filme porno.Spunând din nou că nu a existat "nicio înţelegere" între echipa sa de campanie şi Rusia înaintea scrutinului prezidenţial, el a scris pe Twitter că, în consecinţă, "democraţii se folosesc acum de o simplă tranzacţie privată şi o consideră pe nedrept o contribuţie de campanie". El a adăugat că tranzacţia "a fost făcută corect de un avocat"."Democrats can't find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey's testimony. No Smocking Gun...No Collusion." @FoxNews That's because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2018"Dacă a existat vreo eroare, este responsabilitatea avocatului (angajat - n.r.), nu a mea", a mai spus miliardarul, acuzându-l din nou pe fostul său avocat Michael Cohen "că pur şi simplu minte pentru a-şi reduce sentinţa" şi spunând încă o dată că este vorba de o "vânătoare de vrăjitoare".Conform documentelor publicate vineri, acest fost om de încredere a lui Trump care a semnat un acord de cooperare cu procurorul special Robert Mueller, ce se ocupă de ancheta privind Rusia, "a jucat un rol central" pentru a le împiedica pe cele două femei să îşi spună public povestea."Cum a recunoscut însuşi Cohen, pentru cele două plăţi el a acţionat în coordonare şi sub conducerea" candidatului Donald Trump, se arată în documente."În legătură cu cele două plăţi, Cohen a acţionat cu intenţia de a influenţa alegerile prezidenţiale din 2016", spune procurorul New York-ului, în opinia căruia plăţile pentru cele două femei constituie prin urmare finanţări de campanie ilegale.Procuratura din New York a lucrat în coordonate cu Mueller. Procurorii consideră că actele fostului avocat constituie "un comportament penal grav" şi au cerut pentru el o pedeapsă severă cu închisoarea. Pedeapsa va fi decisă miercuri, printr-o decizie a unui tribunal din New York.