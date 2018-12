Alţi patru bebeluşi sunt internaţi la spital! În total, 34 sunt confirmați cu stafilococ

12:40

Mihai Teja, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș, a pus tunurile pe arbitri după meciul pe care elevii săi l-au terminat nedecis în Gruia, scor 2-2. „Am jucat trei meciuri în şapte zile şi la toate am jucat în 10 oameni. Al doilea galben la Trif a fost prea uşor. Se dictează prea multe galbene, se […]