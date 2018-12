Marea Britanie: Plângerea unei organizaţii care contestă legitimitatea Brexitului, respinsă de justiţie

19:10

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că este deschisă unei noi discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor miniştri de la Dezvoltare şi Transporturi, dar a adăugat că, în cazul în care o astfel de întâlnire nu va avea loc, singura alternativă este aceea de a aştepta decizia CCR."Dacă domnul preşedinte va avea disponibilitatea, dacă va dori să discutăm despre aceste două numiri, aşa cum am procedat de fiecare dată voi avea toată deschiderea de a purta această discuţie. Dacă nu, nu avem decât o singură alternativă, aceea de a aştepta hotărârea Curţii Constituţionale, pentru că am văzut că domnul preşedinte nu vrea să facă nicio nominalizare până la decizia Curţii Constituţionale", a declarat Viorica Dăncilă la finalul CExN al PSD, întrebată dacă marţi, înaintea şedinţei CSAT, ia în calcul o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor miniştri de la Dezvoltare şi Transporturi.Viorica Dăncilă s-a declarat "uimită" de declaraţiile făcute de şeful statului, pornind de la sesizarea CCR de către Guvern pe tema numirii noilor miniştri."M-a uimit foarte mult, şi cred că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, declaraţiile domnului preşedinte care, pornind de la aceste nominalizări, care sunt atributul primului-ministru, a venit cu acele acuzaţii şi cu acele jigniri, să spun, care cred că nu trebuie făcute, nu numai de preşedintele României, dar cred că de nimeni şi împotriva nu numai a unei femei prim-ministru, ci împotriva oricărei femei. Deci, această atitudine mi se pare o atitudine care nu trebuie să o aibă preşedintele României. Încă o dată spun că aceste lucruri nu fac decât să adâncească groapa, falia dintre preşedinte, dintre instituţia prezidenţială şi primul-ministru şi cred că este ce ne trebuie cel mai puţin în această perioadă în care miniştrii au început să preia Preşedinţia Consiliului UE", a declarat Dăncilă.Premierul a subliniat că se aştepta ca preşedintele să argumenteze refuzul de a nu accepta propunerile care i-au fost înaintate."Am discutat cu domnul preşedinte, aşa cum am spus anterior, am discutat la telefon, am spus că aştept o motivaţie pentru refuzul de a numi cele două prime propuneri, dar eu cred că atunci când refuzi pe cineva trebuie să ai un argument. Aşa este în mod normal. Trebuie să spui: nu accept această nominalizare pentru că... Deci eu mă aşteptam ca pe baza respectului reciproc şi a normalităţii să am această explicaţie legată de un refuz sau celălalt. Dacă domnul preşedinte spunea că sunt motive temeinice ca să nu accepte una din propunerile noastre, atunci luam în calcul chiar poate schimbarea uneia dintre propuneri. Dar, din păcate, nici pentru prima dată, nici la a doua nominalizare nu am avut nicio explicaţie nici pentru timpul pierdut sau întârzierea pe care o avem şi în prezent, nici pentru faptul că au fost refuzate primele două propuneri", a declarat Dăncilă.Premierul a respins ideea unei plângeri în instanţă îndreptată împotriva preşedintelui Iohannis."Nu. Nu, eu cred că trebuie guvernul şi primul ministru, trebuie să îşi canalizeze toată energia pentru îndeplinirea programului de guvernare, pentru preluarea şi exercitarea preşedinţiei, astfel încât România să fie tratată aşa cum trebuie, astfel încât România să fie apreciată pentru modul în care exercită Preşedinţia Consiliului UE", a declarat Dăncilă.Premierul a punctat, referindu-se la numirile de miniştri, că "timpul lucrează în defavoarea noastră"."Cât să aştept? Gândiţi-vă că toţi miniştrii au început să preia, s-au întâlnit în Consiliile Uniunii, au preluat mandatul... Noi plecăm cu doi miniştri care vor fi schimbaţi după preluarea preşedinţiei. Avem 257 de dosare pe masa de lucru. Fiecare dintre aceşti miniştri au în mapă câte dosare au în lucru, care sunt priorităţile pe aceste dosare, care este poziţia fiecărui stat membru, pentru că, aşa cum ştiţi, noi trebuie să acţionăm ca şi mediatori imparţiali, facilitatori de echilibru şi consens. Deci toate negocierile, toate discuţiile pe care trebuie să le avem pentru a promova interesele României trebuie să le avem înainte de a prelua preşedinţia. Gândiţi-vă că sunt două domenii în care România are un interes major: Transporturi, Dezvoltare Regională. Deci acest lucru nu este firesc şi cât să mai stăm? Să stăm o săptămână, două, trei pentru o nominalizare a unui ministru? Eu ştiu că atunci când primul-ministru cere revocare şi nominalizare, dacă nu sunt motive temeinice, aşa cum am spus anterior, preşedintele trebuie să nominalizeze acest lucru, pentru că performanţa unui guvern şi-o asumă primul-ministru şi dacă am făcut aceste nominalizări le-am făcut pentru că am crezut şi cred cu tărie că putem avea rezultate mult mai bune", a mai declarat Dăncilă.Premierul Viorica Dăncilă a anunţat vineri că Guvernul a sesizat la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor miniştri la Transporturi - Mircea Drăghici şi Dezvoltare Regională - Lia Olguţa Vasilescu.