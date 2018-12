Fiul lui Cotimanis a ajuns de nerecunoscut după separarea părinților!

13:50

sportMega-petrecere în lumea sportului românesc. Ionuț Lupescu a împlinit duminică 50 de ani și i-a invitat la ziua lui pe cei mai importanți oameni din fotbalul românesc și nu numai. De la gradiosul eveniment n-a lipsit nici Simona Halep care a fost atracția serii. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini fabuloase de la […]