Elena Udrea A PRIMIT prin interpuşi 10% din sumele plătite pentru Gala Bute

15:20

În videoclipul intitulat "LEAKED: Footage from Inside No. 10 Downing Street!" - "Scurgere de informaţii: filmare din interiorul reşedinţei din Downing Street, nr. 10", adresa oficială din Londra a premierului britanic -, actorul Andy Serkis apare îmbrăcat într-un costum bleumarin, tipic premierului britanic, având o fixaţie pentru "preţiosul" acord între Marea Britanie şi Uniunea Europeană privind Brexit, informează The Independent. Serkis recreează o celebră scenă din filmul "Cele două turnuri/...