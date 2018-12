VIDEO+FOTO » FCSB, victorie facilă cu Viitorul lui Gică Hagi, scor 2-0 » Roș-albaștrii s-au apropiat de liderul CFR Cluj

22:10

FCSB s-a impus în meciul cu Viitorul de la Pitești, scor 2-0, iar Lucian Filip, marcatorul unui gol, a dezvăluit mesajul pe care jucătorii roș-albaștrilor l-au primit înaintea meciului de la Nicolae Dică."A fost un meci foarte greu, am jucat împotriva unei echipe cu o posesie foarte bună. Cred că am reușit cel mai bun meci din acest sezon. Ne-am luptat pentru fiecare minge.Am fost mai pragmatici și am învins. ...