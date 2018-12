Iar emoții la U21! Aflăm cu cine joacă "naționala" în viitoarele preliminarii: rămâi pe GSP.ro pentru a afla grupa României

22:40

Ionuț Vână, 23 de ani, mijlocașul celor de la Viitorul dorit de FCSB, a vorbit despre înfrângea echipei și a spus că echipa roș-albastră a câștigat doar datorită fazelor fixe."Eu zic că am controlat meciul în prima repriză. Noi nu am marcat, iar ei au avut penalty. Ne-a stricat moralul. Noi am controlat meciul și ei au marcat la acea fază.În repriza a doua nu am avut consisență și nu am mai avut posesie. ...