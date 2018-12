Custodele Coroanei, Margareta: Am vorbit despre România; legătura cu Marea Britanie este una foarte strânsă

Trimisul special al AGERPRES, Daniel Popescu, transmite: Custodele Coroanei Române, Margareta, a afirmat, luni seară, că legătura ţării noastre cu Marea Britanie este una foarte strânsă, fapt evidenţiat şi de interesul Familiei Regale britanice pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri."Am vorbit despre Centenar, 1918. Dineul a fost în onoarea României. Mi-a părut foarte bine că am reuşit să facem acest lucru. Să mai continuăm", a declarat MS Margareta, la finalul dineului de la Travellers Club din Londra.Ea a menţionat că l-a invitat pe Principele Michael de Kent, vărul Majestăţii Sale, să cunoască România contemporană."S-a vorbit despre România: cum putem să facem investiţii, ce fel de ţară este ... Am vorbit cu un văr de-al meu, Principele Michael de Kent. Îl cunosc de când eram mică. El nu a mai fost în România din 1969. I-am spus că trebuie să revină, că este altă ţară cum. Muzică, cultură, artă, business. Am vorbit de toate aceste lucruri", a spus MS.Custodele Coroanei a dezvăluit că la dineul de la Travellers Club a fost abordat şi subiectul Brexit, invitaţii britanici fiind interesaţi de poziţia ţării noastre post-Brexit."Evident, am vorbit şi despre Brexit, care este foarte grav. (...) Nu se ştie ce se va întâmpla. Oamenilor le e teamă. Şi au întrebat şi care este poziţia României. Am explicat, fără să intru prea mult în detalii", a mai spus Custodele Coroanei.La rândul său, dr. Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal, a declarat că dineul a fost, deopotrivă, "o seară românească şi englezească, o seară europeană"."Într-un fel a fost o seară românească, dar a fost şi o seară englezescă. Să nu uităm relaţiile foarte personale ale Familiei Regale cu Marea Britanie şi faptul că sfârşitul Primului Război Mondial, aniversarea pe care o celebrăm în momentul acesta la Londra, a fost totuşi, până la urmă, o aniversare comună britanico-franceză-română a aliaţilor acestui război", a afirmat dr. Jonathan Eyal.El a mărturisit că a rămas "impresionat că au fost foarte multe discuţii despre rolul României în Primul Război Mondial"."E foarte dificil astăzi să ne aducem aminte că ziua de 26 octombrie era întotdeauna în Marea Britanie ziua de colecte de bani pentru România în timpul Primului Război Mondial. Că erau afişe pe străzi de susţinere a României, că erau ţări aliate, foarte apropiate atunci şi că la primele comemorări la sfârşitul războiului, în 1919, un an după armistiţiu, drapelele româneşti din război au fost depuse, unele dintre ele, la muzeele britanice din Londra. Şi a fost o idee generală că Regina Maria a fost o reprezentată a Marii Britanii în România. O relaţie care a fost îndeajuns de strânsă şi care a continuat poate până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Cât din lucrurile acestea se ţin minte astăzi este altceva. Dar mi se pare că un lucru foarte important pe care Familia Regală l-a făcut este tocmai de a aduce aminte de aceste evenimente", a spus Eyal.Dr. Jonathan Eyal a susţinut că, din păcate, în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului, nu s-a vorbit suficient de mult despre Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Ţara Mamă şi a accentuat că Regele Mihai amintea întotdeauna Basarabia când se vorbea despre Marea Unire."De fiecare dată menţiona Basarabia, de fiecare dată menţiona românii de acolo, de fiecare dată vorbea despre românii de acolo. Până la urmă o idee îl urmărea tot timpul şi pe care o repeta de fiecare dată, care spunea că el se vedea ca regele tuturor românilor la care a depus jurământul. Deci, pentru el era un lucru foarte personal chestia asta. Şi când a vizitat pentru prima dată Bucovina de Nord, când a trecut frontiera României în Ucraina de astăzi era evident emoţionat", a rememorat Eyal.El consideră că Regele Mihai ar fi fost "extrem de mândru" de marcarea Centenarului Marii Uniri în Marea Britanie."Cred că ar fi fost extrem de mândru. Pentru el, legătura cu Europa, cu anumite ţări europene, dar în mod special cu Marea Britanie, era o parte din familia lui. Era absolut normal pentru el. Ţin minte că atunci când România a intrat în Uniunea Europeană, vorbind cu el şi spunându-i: 'Sire, e un mare moment!', spunea 'Da. E un mare moment. Dar, până la urmă, e numai o-ntoarcere la normalitate'. Pentru el lucrurile acestea erau foarte evidente, că România aparţine unei anumite familii din care a fost smulsă de evenimente şi nu de sentimente", a mai spus dr. Jonathan Eyal.Pianista Alexandra Dariescu, aflată printre invitaţi, a mărturisit că încearcă o mare bucurie că a celebrat 100 de ani de la Unire împreună cu Familia Regală, în cadrul unui "dineu între prieteni"."Mă bucur enorm că am celebrat 100 de ani de la Unire împreună cu cu Familia Regală şi cu foarte mulţi prieteni ai acesteia şi ai României la Travellers Club din Londra. Totuşi, este Centenar. Este o ocazie de sărbătoare şi m-am bucurat să văd aşa de mulţi britanici şi români împreună şi sărbătorind cu o aşa ocazie de frumoasă", menţionat solista.Un dineu în onoarea Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, şi a ASR Principele Radu, a fost găzduit luni seară, de Travellers Club din Londra.În cuvântul de bun venit, Sir John Wheeler, amfitrionul evenimentului, a amintit de Celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a elogiat personalitatea Regelui Mihai."Astăzi, la Travellers Club celebrăm Centenarul Marii Uniri a Regatului României de la 1918. Majestate, cu toţii ne amintim de serviciul făcut poporului român de tatăl Vostru, Regele Mihai, şi de marele lui curaj în Cel de-al Doilea Război Mondial", a spus Sir John Wheeler.La eveniment, Familia Regală britanică a fost reprezentată de Alteţa Sa Regală Principele Michael de Kent.Au fost prezenţi ambasadorii României şi Republicii Moldova la Londra, Dan Mihalache şi, respectiv, Angela Ponomariov.La dineu au luat parte ASR Principesa Elena şi Alexander Nixon, printre invitaţi numărându-se membri ai mediului de afaceri londonez, diplomaţi, personalităţi din societatea civilă, membri ai Consiliului Regal român.Înfiinţat în 1819 şi unul dintre cele mai exclusiviste, Travellers este un club privat.Regulile originale din 1819 au exclus din calitatea de membru orice persoană "care nu a călătorit din insulele britanice la o distanţă de cel puţin cinci sute de mile de Londra, într-o linie directă".Membrii clubului, care este prezentat în diverse lucrări ale lui Graham Greene, Jules Verne, William Makepeace Thackeray şi John le Carré, includ membrii Familiei Regale Britanice şi străine, secretarul britanic de externe în funcţie şi diverşi ambasadori la Londra.Operă a arhitectului Sir Charles Barry, care mai târziu a fost arhitectul Casei Parlamentului, clădirea Clubului Travellers, apreciată drept una dintre capodoperele sale, are forma unui palat renascentist despre care se spune că a fost inspirat de Palazzo Pandolfini de la Raphael din Florenţa.Marţi, Custodele Coroanei şi principele Radu vor fi primiţi la Palatul Buckingham, în cadrul unei vizite private, de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.Deplasarea în Regatul Unit este a treisprezecea vizită externă a Familiei Regale a României în anul 2018, după Emiratele Arabe Unite (februarie), Regatul Marocului (martie), Republica Turcia (aprilie), Regatul Haşemit al Iordaniei (aprilie), Regatul Spaniei (mai), Republica Serbia (iunie), Republica Federală Germania, Republica Portugheză, Republica Franceză (septembrie), Principatul Liechtenstein (octombrie), Confederaţia Elveţiană şi Republica Croaţia (noiembrie).Aceasta este prima vizită în Marea Britanie a Majestaţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, în calitate de Şef al Casei Regale a României.Vizita are loc pentru a sărbători Marea Unire şi încheierea Primului Război Mondial, precum şi pentru a prefaţa preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene. AGERPRES/(AS - editor: Nona Jalbă, editor online: Irina Giurgiu)

