Cine este românul găsit de soție spânzurat, în locuința din Napoli. Gestul disperat al acesteia

Cutremur de proporții în lumea interlopă din România. O nouă tragedie amenință să zdruncine clanul Duduienilor. După ce, în urmă cu aproximativ două luni, temutul Segher s-a stins din viață în urma unui infarct, legendarul Cristofor e acum ținut în viață doar de aparate.