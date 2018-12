BREAKING NEWS: O nouă fabrică AUTO în România!

14:00

Procurorii din Tokyo au decis să îl pună pe Carlos Ghosn sub acuzare, pentru că a omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, între 2010 şi 2015. Un alt director de la Nissan, Greg Kelly, arestat în acelaşi timp cu Ghosn, a fost pus şi el sub acuzare, potrivit Agerpres.ro. De asemenea, constructorul auto japonez Nissan, a fost pus şi el sub acuzare, în calitate de persoană juridică, parchetul apreciind că societatea a fost cea care a remis rapoartele financiare încriminate către autorităţile bursiere. Ca urmare a punerii sub acuzare, Ghosn nu va ieşi din închisoare. Fostului preşedinte de la Nissan, arestat la data de 19 noiembrie la Tokyo, i-a fost prelungit mandatul de reţinere pentru încă 22 de zile, începând de luni, ceea ce înseamnă că ar putea petrece Crăciunul în închisoare. Arestarea la data de 19 noiembrie a lui Carlos Ghosn şi Greg Kelly a şocat industria auto mondială, în condiţiile în care Ghosn este recunoscut drept cel care a salvat Nissan de la faliment şi a transformat alianţa Renault-Nissan în cel mai mare constructor auto mondial. Ghosn şi Kelly nu au făcut declaraţii prin intermediul avocaţilor, însă, potrivit presei din Japonia, cei doi au respins acuzaţiile. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unităţi, mai mult decât Volkswagen şi Toyota. În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun, etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.