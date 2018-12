Marea Britanie: May a creat un 'haos' şi e 'disperată', scrie presa după amânarea votului asupra Brexit

10:20

Boxul a adus României un număr de 15 medalii, dintre care una de aur, în marile competiţii ale anului 2018, dar preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, a declarat pentru AGERPRES că deşi din aprilie a fost reluată finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului, activitatea este încă afectată de lunga perioadă fără un buget adecvat.''Lucru cel mai important la Federaţia Română de Box este că a intrat în normalitate, începând cu 1 aprilie, adică am reuşit să reluăm finanţarea de la MTS. Lucru care are foarte mare însemnătate, pentru că încă se resimt foarte puternic cei trei ani în care am fost văduviţi de finanţare. Acea perioadă îşi pune amprenta şi se simte mai ales la ceea ce vine din spate. Cu toate acestea, eu zic că pe planul rezultatelor suntem destul de bine, dacă ţinem cont că am adus României un număr de 15 medalii în anul 2018'', a declarat Vasile Cîtea pentru AGERPRES.Cele mai bune rezultate din 2018 au fost obţinute la CE Under 22 de seniori de la Târgu Jiu, unde Robert Jitaru (56 kg) şi-a apărat cu succes titlul cucerit în 2017, Cristina Cosma (57 kg) şi Alina Ene (+81 kg) au obţinut argintul, iar Andrei Biro (81 kg) a cucerit medalia de bronz.Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO La Europenele şi Mondialele de tineret, România nu a urcat însă pe podium, şi Vasile Cîtea a argumentat că lipsa turneelor de pregătire a afectat pregătirea pugiliştilor: ''La CE de tineret nu ne-a mers foarte bine, exact din motivul pe care l-am spus mai mai devreme, din cauza lipsei de continuitate şi de participare la turnee de pregătire în aceşti ultimi trei ani. Am reuşit doar două locuri 5, care ne-au asigurat şi participarea la CM de tineret, dar am fost acolo doar participanţi, ca să nu spun altceva''.Juniorii, în schimb, au urcat pe podiumul Europenelor. La Anapa, în Rusia, Ana Maria Gheorghe (54 kg) şi Adrian Preda (54 kg) au cucerit medaliile de argint, iar Ecaterina Dănileţ (60 kg) şi Petronela Schinteie (80 kg) au obţinut bronzul. Cadeţii, la Campionatul European Şcolar de Box de la Albena, au obţinut 5 medalii, dintre care una de argint (Andrei Constantin) şi patru de bronz (Angelo Teodosescu, Sebastian Trandafir, Adrian Florin Gheorghe, Eliza Maria Micu).Vasile Cîtea este optimist în ce priveşte calificarea mai multor sportivi la JO 2020, atât la masculin, cât şi la feminin.''În afara acestor rezultate, lucrurile au mers destul de încet, dar în momentul de faţă avem trei sportivi de bază, la băieţi, şi două sportive, cu care credem noi că avem şanse reale de calificare la JO 2020. E vorba de Mihai Nistor la super-grea, Andrei Arădoaie la semigrea şi Robert Jitaru la categoria pană. Alături de ei vin două fete, Lăcrămioara Perijoc (57 kg) şi Claudia Nechita (51 kg). Din nefericire, la CM, fetele nu au reuşit să ajungă pe podium, dar noi credem în continuare că ele au şanse să se califice la JO 2020'', a declarat preşedintele FRB.Steluţa Duţă, 36 ani, a cucerit medalia de bronz la Europenele de senioare de la Sofia la categoria 48 kg, iar la Mondiale s-a oprit în sferturile de finală. Pugilista din Râmnicu Sărat nu evoluează însă la o categorie care să-i dea şanse să aspire la o calificare la Tokyo. La Mondialele de senioare de la New Delhi, nicio sportivă din cele cinci participante nu a obţinut medalie.''Steluţa Duţă nu este la o categorie olimpică şi a încercat de câteva ori să urce la 51 kg, dar nu a mers. E conştientă şi ea şi antrenorii că nu face obiectul marii performanţe la cat. 51 kg. Apoi Steluţa, trebuie să fim conştienţi că şi-a făcut datoria toţi aceşti ani cu vârf şi îndesat, aducând o salbă de medalii la Mondiale şi Europene. Are şi o vârstă, iar lucrurile sunt pregătite pentru a continua în box, în momentul în care va decide să pună mănuşile în cui, dar nu cred că putem avea pretenţia de la ea să mai facă rezultate de mare anvergură'', a opinat Vasile Cîtea.Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Preşedintele FR de Box a adăugat că o medalie la Tokyo este marele obiectiv al boxului românesc şi crede în realizarea acestui deziderat: ''În acest an, Robert Jitaru şi-a păstrat titlul european şi ne punem mari speranţe în el pentru o eventuală medalie olimpică. Nu avem ceva mai sus de Campionate Europene de seniori în acest an. Dar lucrurile sunt încă tulburi, pentru că suntem în aşezare, lucrurile nu stau aşa cum trebuie, dar la Biroul federal va trebui să căutăm soluţii cât se poate de obiective, corecte, ca să ne îndeplinim obiectivele. Avem neapărat nevoie de o medalie la Tokyo, pentru a recredibiliza boxul românesc. Sper şi îmi doresc din toată inima, cred cu tărie în această medalie''.În 2019, marile competiţii ale seniorilor sunt Jocurile Europene de la Minsk (21-30 iunie) şi Campionatele Mondiale de la Soci (7-21 septembrie), criteriu de calificare la JO 2020.''Anul viitor este extrem de încărcat, cu Jocuri Europene în Belarus, care sunt şi criteriu de calificare la Mondiale, care la rândul lor sunt criteriu de calificare la JO 2020. E o sarabandă extrem de încărcată în care sportivii vor fi extrem de solicitaţi. De asta trebuie să găsim formulele adecvate, profesioniste, aplicate ca boxerii să-şi atingă vârful de formă atunci când avem nevoie. În 2019, dacă ajungem să ne calificăm la Olimpiadă, în mod sigur că vom fi pe locuri de top şi la Jocurile Europene şi la Mondiale, acesta este şi obiectivul nostru, medalii la aceste două competiţii'', a spus şeful boxului românesc.Vasile Cîtea a precizat că una din problemele cu care se confruntă federaţia este de a găsi un sparring pentru Mihai Nistor, care va trebui să meargă în străinătate pentru a găsi adversari pe măsură: ''Avem o problemă cu Mihai Nistor, care nu are adversar, sparring în România, trebuie să-i găsim o formulă, să-i facem un program special. El va avea o pregătire individualizată cu antrenorul lui Virgil Fîşie, dar restul rămân sub pregătirea lui Valentin Vrânceanu şi Mitică Dorobanţu. Vom vedea unde vom găsi locaţii, în Rusia, Italia, Irlanda, oriunde vom găsi uşile deschise pentru a-l pregăti pe Mihai. Vom uza de toate oportunităţile. Sunt multe lucruri care vor trebui îndreptate, vom vedea cum vom funcţiona ca echipă în primul rând, ca unitate, în interiorul Biroului federal. Cum reuşim fiecare cum să ne aducem aportul, în primul rând pentru susţinerea activităţii sportive, a sportivilor şi a colectivelor tehnice ca să aibă tot ce le trebuie la dispoziţie, ca ei să facă treaba cum ar trebui şi cum ne-am dori şi atunci sunt convins că şi nemulţumirile, care există azi, vor dispărea''.Cîtea a apreciat că performerul anului 2018 este fără îndoială Robert Jitaru, campion european de seniori la Under 22.România a cucerit alte două medalii la Campionatele de box ale Uniunii Europene, care s-au desfăşurat în perioada 9-18 noiembrie la Valladolid (Spania), un argint prin Andrei Arădoaie (cat. 81 kg) şi un bronz prin Cristian Filip (cat. 91 kg). AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)