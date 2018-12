Cine sunt angajații din România care câștigă 1.300 € în mână, DUBLU față de media națională

10:00

„Cred că e normal ca lucrurile acestea să fie discutate în Parlament și asta ține și de planificarea activităţii parlamentare. În al doilea rând, cred că este dificil de justificat urgența pentru asemenea OUG și în al treilea rând, cred că e nefiresc să ai actul normativ în parlament, într-o dezbatere, pe cerere de reexaminare ca urmare a deciziei CCR şi să nu încerci să dai caracter unitar acelui act normativ. Iei ceva din el, transpui printr-o OUG. Altceva rămâne în dezbaterea Parlamentului și urmează sau nu să fie pus de acord cu deciziile CCR. E e atipică această situație. Evident că din persepctiva grabei, ca să spun așa, ordonanță o da guvernul, intră în vigoare, produce efectele juridice, ea nu poate fi atacată decât de Avocatul Poporului și probabil că vom asista din nou la foarte multe discuții, acuze și față de guvern, și față de ministrul justiției și față de Avocatul Poporului care va fi, unii vor cere să nu facă, alții vor cere probabil să facă o acțiune la CCR pe acest subiect. Un lucru e cert, noi nu avem un text, nu ştim exact care texte se preiau, nu știm dacă pe lângă acele texte sunt altele care au fost discutate în Comisia Iordache și au fost modificate ca urmare a deciziei CCR. Dacă vor fi sau nu preluate, nu știu, am văzut opinii diferite pe acest subiect. Deci eu cred că e mai bine să vedem mai întâi textul și pe urmă să ne pronunțăm pe fondul problemei. Este atipic, repet, eu cred că Parlamentul trebuie să își ia în serios, indiferent cine e la putere, rolul de putere legiuitoare și OUG pe materie de acestea complicate, coduri penale, civile, legi care știu eu, privesc funcționarea justiției ori administraţiei publice, trebuiesc adoptate prin dezbatere parlamentară.”, a declarat Adrian Ţuţuianu, la Digi24. Întrebat dacă va fi un text care să fie dezbătut public, Ţuţuianu a răspuns că rămâne de văzut cât timp își va aloca Tudorel Toader pentru această OUG sau două OUG: „Probabil una pe cod penal, una pe cod de proced penală. Și rămâne să vedem dacă va fi un termen foarte scurt sau ceva mai lung” Totodată, întrebat dacă are suspiciunea că în text ar putea apărea surprize,. Ţuţuianu a spus: „Există această posibilitate. Nu știu azi. E o discuţie pe care o facem teoretic”. „Au fost discuţii în PSD legat de modul în care s-au făcut dezbaterile în parlament, modul în care s-a comportat opoziția față de aceste modficări, atacurile succesive, am avut 2-3 acțiuni la CCR făcute succesiv de grupuri parlamentare ori de preşedintele României și evident că procesul legislativ a fost întârziat. Și din această perspectivă, un atac în cascadă pe o lege nu prea am avut în parlamentul României până la această situație”, a adăugat Adrian Ţuţuianu.