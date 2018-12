Fotbal: Panamezul Armando Cooper şi-a reziliat contractul cu Dinamo

11:30

Presa britanică şi internaţională au evocat marţi un "Haos complet" cu privire la Brexit, după ce luni premierul Theresa May a decis să amâne sine die votul prevăzut în Camera Comunelor asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană pentru retragerea ţării sale din blocul comunitar, relatează Press Association.Şefa guvernului este "disperată", "fuge de frică", dar este "într-o mare belea", după ce a renunţat la votul de marţi de teamă că va pierde "cu o diferenţă semnificativă", scriu ziarele.Cotidianul Daily Telegraph parafrazează o expresie folosită de "Doamna de fier", predecesoarea Theresei May, Margaret Thatcher, într-un discurs din 1980, titrând: "The lady is for turning" ("Doamna preferă să facă cale-ntoarsă"). În discursul din 1980, în plină criză economică, Thatcher spusese "The lady is not for turning", exprimându-şi astfel refuzul de a renunţa la măsurile de liberalizare.Tot în Daily Telegraph, scriitoarea şi ziarista Allison Pearson afirmă, pe prima pagină, că "May trebuie să plece înainte să fie prea târziu", adăugând că "săptămâna trecută guvernul a sfidat parlamentul pentru prima dată în istorie, iar ieri a sfidat întreaga naţiune". "Parlamentarii conservatori care vor să-şi salveze partidul, şi nu liderul (nu-i pot salva pe amândoi) trebuie să-l notifice cât mai curând posibil pe Graham Brady" (preşedintele grupului parlamentar al Partidului Conservator), subliniază ziarista.În interiorul aceluiaşi cotidian, fostul lider conservator William Hague scrie că acest partid "se află în pragul celei mai mari crize din epoca modernă". "Unii dintre noi am încercat să explicăm în ultimele două săptămâni că premierul trebuie să privească dincolo de actualul Acord de retragere şi să caute să obţină un aranjament mai bun. Am fost ignoraţi de Downing Street. Premierul nu ne-a ascultat", constată Hague.Potrivit Daily Mirror, amânarea votului este un gest "laş" şi "inutil" din partea premierului, care "uită complet de binele naţiunii în încercarea de a se salva pe sine şi pe conservatorii moderni, această coaliţie friabilă de interese venale care a creat haosul actual şi nu face decât să-l adâncească".The Times informează că Theresa May îi va "implora" pe liderii europeni în încercarea de a-şi salva acordul de Brexit şi consemnează într-un pamflet referitor la alocuţiunea de luni a premierului că "atmosfera era ca la veterinar după ce familiei i se spune că bătrânul pufos nu va supravieţui". "La o oră după declaraţia Theresei May, Moş Crăciun a fost văzut strecurându-se pe Downing Street. Tehnic, venise la o petrecere pentru copii, dar poate avea ceva în sac şi pentru prim-ministru, care continuă în mod naiv să creadă în miracole", a scris jurnalistul şi bloggerul Patrick Kidd."Brexitul începe să se transforme într-o farsă, cu intrigi şi neînţelegeri", constată ziarul suedez Dagens Nyheter, iar Svenska Dagbladet, tot din Suedia, remarcă marţi că situaţia a trecut "de la o mare incertitudine la haos complet".Decizia premierului May de a amâna votul este o "măsură disperată prin care vrea să obţină timp", consideră şi cotidianul de dreapta norvegian Aftenposten. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)