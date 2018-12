Cum a reușit un român să jefuiască o bancă din Luton fără să fie prins

10:30

În noul trailer Avengers, Tony Stark hoinărește prin galaxie fără o direcție clară în (ceea ce pare a fi) nava Guardians of the Galaxy. Stark e blocat în navă și în cele câteva cadre din trailer îi transmite un ultim mesaj lui Pepper Potts, iubita sa. Trailer-ul a reușit să-i entuziasmeze până și pe angajații NASA, care au oferit o (cvasi)-soluție pentru a-l salva pe Tony de pe navă. Într-un tweet de pe contul oficial, NASA a scris: „Hey, Marvel, am auzit despre situația lui Tony Stark. După c...