Cluj: O persoană a decedat şi o alta a fost grav rănită în urma unui accident între un autoturism şi un tren

Trimisul special al AGERPRES, Daniel Popescu, transmite: Custodele Coroanei Române, Margareta, spune că vrea să discute cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, mătuşa sa, despre regele Mihai şi despre România, marţi după-amiază, când va fi primită la Palatul Buckingham.Custodele Coroanei a adăugat că nu are nimic special să o întrebe pe regina Elisabeta, dar a mărturisit că şi-a dori să vorbească despre regele Mihai."Aş vrea mult să vorbim despre tatăl meu, că ea l-a iubit foarte mult. Şi vorbim puţin. Avem nişte amintiri. Asta va fi frumos", a mai spus Custodele Coroanei.Vor fi discuţii şi despre România."E o relaţie foarte caldă. De fiecare dată când ne vedem, discutăm puţin, dacă avem timp, despre România, despre trecut, despre viitor. Noi vorbim de ani de zile despre România. Ea ştie foarte bine ce se întâmplă acolo", a explicat ea.Referindu-se la întâlnirea cu principele de Wales, Charles, programată pentru miercuri, Custodele Coroanei a amintit că acesta cunoaşte România, unde vine foarte des."Cu Principele de Wales e altceva. El vine foarte des acolo şi avem nişte proiecte cu prinţul Charles şi fundaţia mea", a menţionat ea.Custodele Coroanei a mărturisit că întâlnirea cu suverana britanică "nu e niciodată obişnuită, pentru că ea este o persoană minunată şi neobişnuită"."Dar totuşi am cunoscut-o de când eram foarte mică, de la 3 sau 4 ani. Am uitat să fac o reverenţă. M-au învăţat trei săptămâni, dar am uitat. Nu s-a supărat, a râs. Chiar acum câţiva ani am vorbit despre acest lucru şi ea s-a gândit că e foarte amuzant. Şi m-a ajutat mult când am fost mai tânără. M-a invitat acolo, la Buckingham, la Windsor sau chiar în Scoţia. Simt o relaţie de familie foarte caldă cu ea. Mereu este o plăcere şi mereu are un sfat. Ceva, orice poate să-mi spună este ceva care rămâne în mine pentru ani de zile după", a mai spus Majestatea Sa.Custodele Coroanei, Margareta, şi principele Radu vor fi primiţi de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, marţi, de la ora 17,00, în cadrul unei vizite private.Miercuri, în localitatea Ashford din Comitatul Kent, va fi dezvelită statuia reginei Maria a României. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român şi de Ambasada României la Londra. Alături de ambasadorul României şi de preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, vor lua parte la eveniment personalităţi din mediul diplomatic, reprezentanţi ai statului român şi ai statului britanic. Statuia va fi dezvelită de principesa Elena.Tot miercuri, Custodele Coroanei, Margareta, şi principele Radu se vor întâlni la Clarence House cu principele de Wales.Seara, la ICR Londra din Belgrave Square 1, principele Radu va lua parte la o recepţie oficială organizată de Camera de Comerţ Româno-Britanică, aflată sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale.