Prima reacție a lui Betty Salam, după ce s-a aflat că fiica lui Adrian Minune e însărcinată

Tehnicianul italian al formației FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a pus eșecul pe care elevii săi l-au sufeirt cu 3-1 în Bănie în runda a XIX-a cu Universitatea Craiova, pe seama greșeloilor personale nepermise la acest nivel. „Am început foarte bine, am avut ocazie, am dat gol, apoi am avut şi ocazia de 2-0. Păcat pentru […]