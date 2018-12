Ministerul Finanţelor a atras marţi 251,5 milioane de euro de la bănci, la un randament de 0,95% pe an

16:30

Italianul Antonio Colamonici, antrenorul loturilor olimpice de seniori şi senioare, este mulţumit de progresul băieţilor din ultimii doi ani şi de medaliile cucerite la marile competiţii, dar subliniază că medaliile care contează sunt cele de la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo.''A fost un an foarte interesant, pentru că îmi permite să văd două realităţi complet diferite, dar complementare. Apropierea dintre cele două echipe, masculină şi feminină, cred că aduce un avantaj amândurora. Pentru că sunt mai mulţi termeni de referinţă şi mai ales acum avem o echipă lărgită şi deschisă. Sunt foarte mulţumit de rezultate, pentru că fac parte din proiectul de 4 ani care ne va duce până la Tokyo. Nu am nici dorinţa, nici ambiţia de a câştiga concursurile intermediare. Acestea îmi servesc ca să creştem până la Tokyo. Eu sunt antrenor al lotului olimpic şi obiectivul meu e să câştig medalii olimpice la Tokyo. În primul meu an, am reuşit să intrăm cu barca de 8+1 în finală, după aproape douăzeci de ani, din 2001. În al doilea an am reuşit să duc patru bărci în finale, trei din ele în zona de calificare olimpică. Anul viitor voi încerca să calificăm cât multe ambarcaţiuni. Eu nu număr medaliile, nu mă interesează, pentru că după calificări o să mergem direct spre Tokyo şi acolo trebuie să iasă medaliile'', a declarat Colamonici, cu prilejul Galei Canotajului Românesc 2018.Colamonici, 46 ani, a adăugat că dincolo de calificarea şi participarea la JO 2020, misiunea lui este de a construi şi pentru următoarea olimpiadă: ''Obiectivul meu coincide cu cel al federaţiei, pentru că în proiectul nostru am stabilit care erau obiectivele ce trebuie atinse, iar primul obiectiv ar fi să ducem cât mai mulţi sportivi să participe la olimpiadă. Apoi, după o analiză ambientală, pentru că depinde şi de adversarii noştri, să ne canalizăm eforturile spre acele probe care pot aduce rezultate şi în felul acesta România va fi răsplătită prin medalii. Chiar dacă JO sunt obiectivul final, nu trebuie niciodată să uităm că munca noastră este cea de a construi. Olimpiada de la Tokyo va fi primul pas pentru Olimpiada de la Paris. Unicul lucru pe care mi l-am impus singur este să fac ceea ce pot mai bun. Eu nu cred că suntem în condiţia de a nu lua medalii. Îmi cunosc echipa, văd cum se antrenează şi nu mi-e frică de nimeni. Sunt încrezător, pozitiv, pentru că sportivii se antrenează, sunt puternici, sunt generoşi, sunt încrezători, atunci de ce ar trebui să luăm bătaie?''.După Mondialele din acest an, Colamonici a preluat şi lotul feminin de senioare, după retragerea lui Mircea Roman, dar consideră că activitatea sa nu s-a complicat: ''E aceeaşi muncă, eu mereu am lucrat cu două echipe. Prima echipă este cea a antrenorilor. Am zece antrenori, foarte motivaţi, cu un spirit de colaborare foarte bun, care creşte zi de zi şi ei se duc uşor spre vârful ierarhiei antrenorilor internaţionali. Ei sunt ochii mei şi braţele mele şi lucrează cu echipa a doua, care este cea a sportivilor. Nu e dificil, pentru că am colaboratori foarte buni''.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu; editor online: Magdalena Tănăsescu)