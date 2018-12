Un oficial FMI a făcut anunțul: „Văd adunându-se nori de furtună”

16:01

„UDMR este mult mai flexibil decât altă dată și asta este un lucru bun", a afirmat Eugen Tomac, întrebat despre negocierile Opoziției cu UDMR pentru votul asupra moțiunii de cenzură. De asemenea, întrebat dacă i s-au dat personal asigurări de sprijinul UDMR, Tomac a spus: „Nu mie, că nu am purtat eu aceste discuții, dar m-a bucurat abordarea domnului Hunor cu privire la acest subiect". În schimb, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că partidelor de opoziție le lipsesc 50 de voturi pentru a adopta o moțiune de cenzură, chiar dacă „patru parlamentari au dezertat" săptămâna trecută. „În aritmetică parlamentară, în momentul de față, problema majoră care se pune este: Opoziția, dacă vrea să depună o moțiune de cenzură, are numărul necesar sau nu? Din calculele pe care le-am văzut, le lipsesc 50 de voturi. Așa că ceea ce au făcut săptămâna trecută - că sunt patru parlamentari care au dezertat, să spunem așa, nu cred că rezolva problema", a declarat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul lunii decembrie, că nu are emoţii în legătură cu moţiunea de cenzură, deoarece încă există majoritate parlamentară şi are încredere în colegii de partid. Până în momentul de față, UDRM nu a precizat cum vor vota la moțiunea de cenzură.