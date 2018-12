Fotbal: Antwerp, echipa lui Boloni, poate fi o forţă a campionatului, afirmă un fost internaţional important

17:30

Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a solicitat sprijin din partea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a beneficia de alocaţia financiară din 2019 începând cu 1 ianuarie, pentru ca activitatea să se desfăşoare normal într-un an dominat de calificările pentru Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo.''Suntem câteva federaţii olimpice pe umerii cărora apasă performanţa JO din 2020, cu toţii ne dorim ca sportivii români să fie cât mai mulţi şi cât mai sus pe podiumul olimpic, dar nu putem ajunge acolo dacă nu investiţi în ei şi în noi. Vă rog să-i transmiteţi domnului ministru al tineretului şi sportului, având în vedere că mai sunt câteva zile, ca la această metodologie de acordare a bugetelor către federaţii să fie consultaţi şi specialiştii federaţiilor. (...) Se ştiu problemele cu care ne-am confruntat în acest an şi nu au fost nici simple şi nici uşoare. Eu sper ca acele sincope să devină inexistente şi să plecăm la drum în 2019 hotărâţi, mulţumiţi, dar trebuie să vă gândiţi ce doriţi de la noi. Dacă doriţi medalie la JO, atunci trebuie să investiţi, nu numai în federaţii ci şi în cluburi, care sunt rampa de lansare a acestor sportivi minunaţi care vor fi premiaţi. COSR ne-a ajutat sportivii să plece la pregătire la apă caldă pentru trei luni în Italia, ceea ce nu este puţin, pentru că se apreciază munca noastră şi performanţele federaţiei noastre'', a declarat Elisabeta Lipă cu prilejul Galei Canotajului Românesc 2018.Canotajul a adus pentru al doilea an consecutiv cele mai multe medalii la marile competiţii internaţionale, cu un total de 37 medalii, dintre care 17 de aur.''Canotajul este un sport costisitor, un sport care necesită 11 luni din 12 de stat în pregătire, pentru a câştiga medalii, nu trebuie să ai sincope, chiar dacă afară sunt minus 20 de grade Celsius şi lacul este îngheţat. Trebuie să oferi sportivilor posibilitatea ca ei să aibă continuitate şi asta presupune un efort financiar. Dacă vom fi ascultaţi şi ni se va spune ce se doreşte de la noi, atunci cu siguranţă şi nouă ne va fi uşor să ne facem un plan de pregătire pentru 2019, un an greu, al calificărilor'', a adăugat fosta campioană olimpică.Lipă îşi doreşte ca federaţiile olimpice să beneficieze de buget încă de la 1 ianuarie, aşa cum s-a întâmplat în perioada în care a fost ministru la MTS.''Eu când am ajuns ministru în 18 noiembrie 2015, mi-am propus să fac imposibilul posibil, pentru că până atunci ca preşedinte de federaţie în fiecare an am auzit varianta că nu se poate acorda buget de la 1 ianuarie. Că intervin tot felul de probleme care nu fac posibilă această finanţare cu începutul anului. În mandatul meu, colegii mei din minister au stat şi după Crăciun, până în seara de 31 decembrie, iar tema a fost ca toate federaţiile eligibile, care au contractele în regulă, să semneze finanţarea până pe 31 decembrie, ca de la 1 ianuarie să aibă bănuţii necesari pregătirii sportivilor. Este foarte greu să nu ai bani de nimic, fie că vorbim de pregătire, fie că vorbim de medicaţie, susţinătoare de efort, bilete de avion pentru competiţii şi să nu intereseze pe nimeni lucrul acesta. Până la urmă noi, eu Lipă ca preşedinte de federaţie, nu fac performanţă pentru mine, eu fac performanţă cu sportivii pe care îi reprezint, pentru ei în primul rând, pentru România, să facem ţara cunoscută. Eu cred că în mare măsură reuşim să facem acest lucru. De asta îmi doresc finanţarea începând cu 1 ianuarie, pentru că se poate'', a punctat Elisabeta Lipă.Obiectivul pentru 2019 este calificarea a şase bărci pentru Tokyo, care să aducă României un număr de două medalii.''Sunt foarte mulţumită de rezultatele din acest an şi îmi doresc anul viitor, măcar atât, nu mai mult. Măcar şase bărci calificate la JO şi două medalii. Mondialul din 2019 este etalonul nostru. Sunt convinsă că se poate, două medalii mi le asum cu toată echipa şi cu toţi sportivii'', a declarat canotoarea secolului XX.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu; editor online: Magdalena Tănăsescu)