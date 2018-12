Oana Zăvoranu, sătulă de întrebarea ”Pe când un copil?”: ”Faceți voi iepuroaicelor câţi vreţi dacă atât vă duce mintea”

16:00

Florin Busuioc a revenit la Pro TV! Primele imagini cu actorul, după ce a făcut infarct, sunt dovada că Florin Busuioc se simte mult mai bine, iar toți cei care îi apreciază activitatea desfășurată de-a lungul timpului pot să răsufle ușurați. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Florin Busuioc s-a fotografiat alături de Ovidiu Oanță, reporter Pro […] The post Florin Busuioc a revenit la Pro TV! Primele imagini cu actorul, după ce a făcut infarct! appeared first on Cancan.ro.