Atac armat la Strasbourg: Este al treilea incident din acest an în Franţa clasificat oficial drept act terorist

19:50

Jodie Foster va regiza, va juca şi va produce o nouă versiune a filmului islandez ''Woman at War'', potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat marţi de EFE.Filmul original, realizat de Benedikt Erlingsson, a fost selecţionat de Islanda pentru a participa anul viitor la Oscar."Acest film m-a emoţionat mai presus de cuvinte", a declarat Jodie Foster.''Woman at War'' prezintă povestea unei profesoare care duce o viaţă dublă, la marginea legii, ca militantă pentru mediu. În timp ce luptă împotriva industriei locale, ea primeşte vestea că solicitarea sa de a adopta o fetiţă a fost aprobată."Sunt foarte emoţionată să realizez această versiune americană a unei poveşti atât de relevantă şi de frumoasă. Personajul Halla (profesoara) este o războinică a planetei, o femeie puternică care riscă totul pentru a face ceea ce este corect, chiar dacă trebuie să treacă peste mai multe obstacole", a precizat Foster.Este vorba de primul lungmetraj ca regizoare pentru Foster după ''Money Monster'' (2016), interpretat de Julia Roberts şi George Clooney. Anterior, aceasta a regizat alte trei filme, ''Little Man Tate'' (1991), ''Home for the Holidays'' (1995) şi ''The Beaver'' (2011).Ca actriţă, Jodie Foster a fost recompensată cu două premii Oscar pentru rolurile sale din filmele ''The Accused'' (1988) şi ''The Silence of the Lambs'' (1991). AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Women In Film - LA/Twitter