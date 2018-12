INVESTIGAȚIE GSP Episod halucinant: "I-am zis: "«Prietene, ești călău? Bătăuș? Ce faci?» Ținea pumnii strânși, gata să dea" » Ce a urmat

22:50

Echipele care merg mai departe din grupele B și C ale Ligii Campionilor se vor decide astăzi. Grupa B: Tottenham trebuie să obțină împotriva Barcelonei același rezultat pe care Inter îl va obține contra lui PSV pentru a merge mai departe;Grupa C: PSG are nevoie de victorie la Belgrad, contra Stelei Roșii. Liverpool are nevoie de o victorie la handicap sau cu scorul exact de 1-0 în fața lui Napoli. ...